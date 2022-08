Seis cosas que ralentizan tu Wi-Fi (y qué hacer al respecto)

Nueva África/Shutterstock.com

El grado en que dependemos de Internet para todo, desde el trabajo hasta el entretenimiento, significa que las velocidades lentas de Wi-Fi son insoportables. Aquí hay algunas causas comunes de problemas de Wi-Fi y qué hacer al respecto.

Primero, evalúe su red general

Antes de sumergirnos en las razones comunes por las que su rendimiento De Wi-Fi es menor de lo esperado, vamos a sacar algunas cosas del camino para que pueda solucionar mejor sus problemas de velocidad de Wi-Fi.

Primero, no confíe en un teléfono inteligente (o una computadora portátil con Wi-Fi) para su prueba de velocidad. Las pruebas de velocidad con un teléfono inteligente no son una forma precisa de probar la velocidad de su conexión a Internet.

Entonces, antes de señalar con el dedo al Wi-Fi como la fuente de sus problemas, asegúrese de realizar una prueba de velocidad adecuada en su conexión a Internet primero para descartar cualquier problema mayor con su ISP o módem de banda ancha.

En segundo lugar, las velocidades de Wi-Fi son engañosas. Lo que su hardware Wi-Fi dice que puede hacer, en lo que respecta a la publicidad y el etiquetado, y lo que puede hacer en condiciones del mundo real son diferentes.

Incluso con una conexión de fibra que cumple o excede las velocidades anunciadas de su enrutador Wi-Fi, no obtendrá la velocidad anunciada en su teléfono o computadora portátil.

En lugar de abordar su problema de Wi-Fi desde el punto de vista de "¿Estoy obteniendo la capacidad completa de mi conexión a Internet en todos los dispositivos?", que no es cómo funciona Wi-Fi, acérquelo desde el punto de vista de "¿Estoy obteniendo el rendimiento esperado en función de mi conexión a Internet y el hardware que tengo?" y "¿Mi experiencia con Wi-Fi se ha degradado recientemente en calidad?"

No puede hacer una conexión DSL de 5Mbps más rápido con hardware Wi-Fi de vanguardia, e incluso con hardware Wi-Fi de vanguardia y una conexión de fibra, no va a exceder los límites inherentes del estándar Wi-Fi.

Pero lo que puede hacer, si el rendimiento no es lo que espera, es trabajar en la lista a continuación y descartar cuellos de botella artificiales que conducen a una experiencia Wi-Fi cruda.





Los routers Wi-Fi obsoletos afectan el rendimiento

Todo el mundo odia gastar dinero, y es frustrante reemplazar el hardware funcional, aunque de bajo rendimiento. Pero la realidad es que el hardware Wi-Fi ha avanzado de manera bastante consistente a lo largo de los años.

Si todavía está utilizando un enrutador antiguo que adquirió en Best Buy hace diez años o el enrutador Wi-Fi mediocre integrado en la unidad combinada de enrutador / módem por cable que le dio su ISP, no lo va a pasar muy bien. Además, si bien algunos de los consejos a continuación pueden ayudarlo si tiene un enrutador Wi-Fi antiguo, realmente no hay reemplazo para morder la bala y comprar un enrutador nuevo.

Especialmente para las personas con hardware nuevo (teléfonos inteligentes más nuevos, un nuevo televisor inteligente, etc.), tiene sentido actualizar, ya que emparejar dispositivos más nuevos con hardware antiguo está obstaculizando su rendimiento.





La mala ubicación del enrutador amortigua la intensidad de la señal

Lo único peor que tener un enrutador Wi-Fi viejo es estacionar su enrutador Wi-Fi en una ubicación terrible, y si tiene un exterior viejo y mal colocado, lo pasará muy mal.

Si necesita iluminación de tareas brillante en su sala de estar, no coloque su luz de trabajo LED de alta potencia en la esquina del sótano.

Y por esa misma medida, si desea Wi-Fi realmente fuerte donde realmente use sus dispositivos Wi-Fi, como su sala de estar y dormitorio, no coloque el enrutador Wi-Fi en el sótano con la lavadora.

Mover su enrutador Wi-Fi es una solución fácil. Solo asegúrese de colocarlo donde la señal sea más central para sus actividades diarias y evite colocarlo cerca de estas cosas que bloquean El Wi-Fi.





Demasiados dispositivos atascan el hardware con poca potencia

Una de las mayores ventajas del hardware Wi-Fi más nuevo no es solo las velocidades mejoradas que vienen con cada nueva generación de Wi-Fi, sino un aumento general en la potencia y la cantidad de dispositivos que el enrutador Wi-Fi puede manejar.

Incluso si no está buscando puntos de referencia de rendimiento para mostrar su nueva línea de fibra de 2 Gbps, se beneficiará de un enrutador Wi-Fi más nuevo si tiene una gran cantidad de dispositivos en su hogar.

Queremos enfatizar que es el número de dispositivos y no el número de usuarios en los que desea centrarse. Cada vez más, los dispositivos, incluso cuando no están en uso, tienen una sobrecarga de ancho de banda bastante alta y exigen a su red que quizás no espere.

Las cámaras de seguridad basadas en la nube usan mucho ancho de banda, al igual que una variedad de otros dispositivos domésticos inteligentes: se sorprendería de la cantidad de vampiros de ancho de banda que hay alrededor de su hogar. La gente piensa en el uso intensivo de ancho de banda cuando se preocupa por soplar a través de su límite de datos, pero todos los dispositivos que usan el ancho de banda también suelen usar Wi-Fi.

Agregue todas las computadoras, tabletas, teléfonos inteligentes, consolas, dispositivos de transmisión, televisores inteligentes, accesorios para el hogar inteligente y más que se encuentran en un hogar moderno, y está viendo una lista que fácilmente roza o excede la capacidad de los enrutadores más antiguos.

Si bien estamos hablando de demasiados dispositivos en su red Wi-Fi, le recomendamos que piense en retirar los dispositivos de su red Wi-Fi. No, no nos referimos a vivir una vida con una Xbox o un televisor inteligente completamente desconectado de Internet, nos referimos a cambiar cualquier dispositivo que pueda a Ethernet para liberar espacio aéreo para sus dispositivos Wi-Fi restantes.





El hardware y los cables antiguos reducen la velocidad

Este es realmente fácil de pasar por alto si no eres un gran nerd de las redes. Si bien el enrutador Wi-Fi en sí y las capacidades Wi-Fi de los dispositivos de punto final como su teléfono inteligente o televisor inteligente son una gran parte del rompecabezas del rendimiento de Wi-Fi, no desea descuidar los simples bits físicos que unen su red.

Si tiene cables Cat5 obsoletos o un conmutador de red 10/100 obsoleto mezclado con su hardware de red, sin saberlo, está obstaculizando las velocidades de su red.

Para las personas con banda ancha inferior a 100 Mbps más lenta, es posible que nunca note que el viejo interruptor arruina su rendimiento, pero si tiene una banda ancha más rápida, esos cables y hardware antiguos reducirán su velocidad potencial máxima.

Para evitar esto, verifique los cables de red físicos que unen diferentes componentes de su red para asegurarse de que sean al menos Cat5E, o mejor aún, Cat6. Y si está utilizando conmutadores de red, actualícelos de conmutadores 10/100 a conmutadores gigabit. Los switches gigabit no administrados y los cables de conexión Cat6 son muy baratos en estos días.





La congestión del canal dificulta el rendimiento de Wi-Fi

La congestión del canal Wi-Fi ocurre cuando varios dispositivos Wi-Fi utilizan la misma frecuencia o canal en el mismo espacio aéreo.

Si su vecino tiene su enrutador Wi-Fi configurado de manera similar a su enrutador Wi-Fi, y usted vive lo suficientemente cerca como para que su enrutador transmita a su espacio vital y viceversa, puede afectar negativamente su red.

Esto es más un problema para los dispositivos en la banda de 2.4Ghz que en la banda de 5Ghz, pero debe prestarle atención independientemente de si vive en un apartamento o en un vecindario densamente poblado. Deberá identificar qué canales están más congestionados y consultar la documentación de su enrutador en particular para cambiar a canales menos congestionados.





Los extensores Wi-Fi aumentan el alcance, pero disminuyen la velocidad

Si ha tenido problemas de Wi-Fi, como velocidades lentas o cobertura mediocre, es muy probable que haya considerado usar un extensor de Wi-Fi y posiblemente tenga uno en su hogar en este momento.

A pesar de su popularidad, desde el punto de vista de las ventas, los extensores de Wi-Fi tienen un poco de mala reputación cuando se trata del rendimiento real de la red.

Si bien ciertamente pueden ampliar el alcance de su red cuando se implementan correctamente, también pueden introducir mucha congestión de red, latencia y velocidades reducidas.

Para descartar su extensor de Wi-Fi como una fuente de dolores de cabeza de la red Wi-Fi, desconéctelo temporalmente. Con el extensor desactivado, compruebe el rendimiento general de su red con dispositivos conectados directamente al enrutador Wi-Fi principal. Si el rendimiento mejora significativamente, es probable que haya dos problemas en juego, posiblemente en conjunto.

En primer lugar, es posible que su extensor de Wi-Fi esté mal configurado e implementado: use estos consejos y trucos para obtener un mejor rendimiento. En segundo lugar, la cobertura adicional proporcionada por el extensor y todos los dispositivos adicionales que agregó a la red gracias a esa cobertura extendida podrían ser demasiado para que su enrutador principal lo maneje, incluso con la ayuda del extensor.

En ese caso, probablemente sea una buena idea abandonar la configuración del enrutador + extensor y reemplazarla con una red de malla más robusta. Actualizar a una red de malla es como actualizar simultáneamente su enrutador y acoplarlo a extensores Wi-Fi sobrealimentados al mismo tiempo.

