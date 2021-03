Las mejores aplicaciones de edición de fotos para teléfonos inteligentes

Las redes sociales y el bombo creado por ella nos está afectando a todos. Todos queremos que nuestras identidades sean algo diseñado de forma única, especialmente cuando se trata de Instagram. Los feeds insta han ocupado mucha más atención en el último año y hemos visto a muchos usuarios cambiar a ella. Aunque Facebook sigue trayendo actualizaciones interactivas, Instagram logra tener una audiencia dedicada. Baste decir que todo lo que pasa allí tiene que ser perfecto.

La gente está dispuesta a pagar para tener un perfil influyente, mientras que otros están tomando medidas adicionales como la compra de cámaras profesionales y equipos de edición. ¿Y si no lo necesitabas todo? ¿Qué pasa si pudieras tener los mismos resultados en tus teléfonos inteligentes?

Aplicaciones de edición de fotos para smartphones:

Por supuesto, no puedes usar todas las características de Photoshop en tu teléfono, pero eso no significa que no puedas tener nada en absoluto. La aplicación smartphones que permite funciones avanzadas de edición se está actualizando incluso ahora. Aplicaciones como Snapseed están encapsulando regularmente cada vez más efectos para entretener las peticiones de los entusiastas de las redes sociales. Estas son algunas aplicaciones más que los usuarios de Instagram pueden encontrar útiles para sus necesidades de edición de fotos y vídeos:





VSCO: Editor de Fotos y Vídeos

Disponible para ambos dispositivos iOS y Android, VSCO es una plataforma de edición avanzada que puede emular efectos de película y proporcionar consejos y trucos de edición de vídeo. La característica más obvia que toma el pastel para VSCO son los efectos que ofrece. Todos ellos son capaces de ajustar el tono de la piel, la exposición, el contraste y mucho más.





Prisma Photo Editor

Aunque Prisma puede no ser tan famoso como antes, todavía hay mucho más que mucha gente sabría. La famosa aplicación para filtros de dibujos animados ahora está proporcionando enfoques profundamente artísticos hacia la edición de fotos. La biblioteca de efectos de Prisma garantiza la producción diaria.





Adobe Photoshop Express:Photo Editor Collage Maker:

Como se indicó anteriormente, no puede acceder a las funciones completas de Photoshop en sus teléfonos inteligentes, pero puede utilizar la versión Express. Es posible que no pueda introducir efectos 3D o Lightroom, pero se pueden dar sutiles detalles y toques profesionales a sus imágenes.





Foodie - Cámara para toda la vida:

Foodie es una aplicación diseñada para blogueros de comida, pero se ha convertido en una plataforma para compartir, editar e introducir nuevas ideas de blogs de alimentos. Haz que tu comida parezca 3D, colorida y sal del fondo.





Conclusión :

Aunque la gente se apresura hacia contenido único, la forma en que lo presentas a la audiencia correcta es donde realmente se encuentra la competencia. El marketing de Instagram es una habilidad muy importante que todo influencer de las redes sociales necesita para ponerse en la cima del juego. Para ello, necesitas herramientas avanzadas de SEO y SMM para ayudarte a dirigirte al público adecuado como ppcpro,Planificador de palabras clave, Sprout, etc. La integración de Instagram en WordPress te ayuda a controlar tu feed. Todo lo que necesitas es un buen contenido y una sensación de marketing que genere seguidores y menciones. Editar vídeos e imágenes en historias es una buena manera de saludar al mundo.

