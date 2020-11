PS5 vs.Xbox Series X: La batalla de las especificaciones

¿Cuáles de las consolas de próxima generación se destacan en términos de especificaciones? Vamos a averiguar...

Cada pocos años, llegan nuevas consolas a la escena de los juegos. La exageración es increíble y los jugadores de todo el mundo buscan cualquier indicio de información sobre las especificaciones de hardware, diseños y juegos exclusivos de la nueva consola.

Bueno, ha llegado el momento. La PlayStation 5 y la Xbox Series X son las últimas y mejores de Sony y Microsoft, respectivamente. Pero antes de salir y gastar los centavos que tanto le costó ganar, consulte las especificaciones de la próxima generación de consolas de juegos.

Especificaciones De PlayStation 5

Echemos un vistazo a las especificaciones de PlayStation 5 en la fecha de lanzamiento:

CPU: CPU AMD Zen 2 personalizada de ocho núcleos y 16 hilos a 3,5 GHz

CPU AMD Zen 2 personalizada de ocho núcleos y 16 hilos a 3,5 GHz GPU: Arquitectura AMD RDNA 2 personalizada, hasta 2,23 GHz con 10,3 TFLOPS

Arquitectura AMD RDNA 2 personalizada, hasta 2,23 GHz con 10,3 TFLOPS Memoria: 16 GB de RAM GDDR6

16 GB de RAM GDDR6 Almacenamiento: SSD personalizado de 825 GB

SSD personalizado de 825 GB Ampliable: ranura NVMe SSD, soporte USB HDD

ranura NVMe SSD, soporte USB HDD Salida de video: HDMI 2.1

HDMI 2.1 Salida de audio: Tempest 3D AudioTech

Tempest 3D AudioTech Conectividad: 1x USB 3.1 Tipo-A, 2x USB 3.1 Tipo-A Gen 2, 1x USB 3.1 Tipo-C

1x USB 3.1 Tipo-A, 2x USB 3.1 Tipo-A Gen 2, 1x USB 3.1 Tipo-C Redes: 1x Gigabit Ethernet, 802.11ac / ax Wi-Fi, Bluetooth 5.1

1x Gigabit Ethernet, 802.11ac / ax Wi-Fi, Bluetooth 5.1 Dimensiones: 390 mm x 104 mm x 260 mm (ancho x alto x profundidad)

Estas son las especificaciones básicas para la PlayStation 5. Sin embargo, Sony lanzará dos versiones de la PS5: una versión normal y la PlayStation 5 Digital Edition .

Como puede ver en nuestra comparación de la PS5 y la PS5 Digital Edition , la principal diferencia entre las dos es que la PlayStation 5 Digital Edition no incluye una unidad óptica para leer discos y, por lo tanto, es completamente digital.

La edición digital pesa 600 g menos (4,5 kg a 3,9 kg) y es un poco más corta (104 mm a 92 mm), lo que explica la ausencia de la unidad óptica.

Especificaciones De Xbox Series X

Ahora que ha visto lo que el nuevo PS5 pone sobre la mesa, echar un vistazo a lo que specs la Xbox Serie X es el embalaje.

CPU: CPU AMD Zen 2 personalizada de ocho núcleos y 16 hilos a 3,8 GHz

CPU AMD Zen 2 personalizada de ocho núcleos y 16 hilos a 3,8 GHz GPU: arquitectura AMD RDNA 2 personalizada, 1.825 GHz con 12.1 TFLOPS

arquitectura AMD RDNA 2 personalizada, 1.825 GHz con 12.1 TFLOPS Memoria: 16 GB de RAM GDDR6

16 GB de RAM GDDR6 Almacenamiento: SSD NVMe de 1TB personalizado

SSD NVMe de 1TB personalizado Ampliable: soporte NVMe, soporte de disco duro externo USB 3.2

soporte NVMe, soporte de disco duro externo USB 3.2 Salida de video: HDMI 2.1

HDMI 2.1 Salida de audio: Dolby Atmos

Dolby Atmos Conectividad: 3x USB 3.1

3x USB 3.1 Redes: 1x Gigabit Ethernet, 802.11ac Wi-Fi

1x Gigabit Ethernet, 802.11ac Wi-Fi Dimensiones: 151 mm x 301 mm x 151 mm

Pero eso no es todo. No contento con lanzar una nueva consola para la nueva generación, Microsoft está lanzando una segunda opción en forma de Xbox Series S.

Especificaciones De Xbox Series S

Antes de excavar en el PS5 frente comparación Xbox Serie X, echa un vistazo a las especificaciones de la Xbox Serie S .

CPU: CPU AMD Zen 2 personalizada de ocho núcleos y 16 hilos a 3,6 GHz

CPU AMD Zen 2 personalizada de ocho núcleos y 16 hilos a 3,6 GHz GPU: Arquitectura AMD RDNA 2 personalizada, 1,565 GHz con 4 TFLOPS

Arquitectura AMD RDNA 2 personalizada, 1,565 GHz con 4 TFLOPS Memoria: 10GB GDDR6 RAM

10GB GDDR6 RAM Almacenamiento: SSD NVMe personalizado de 512 GB

SSD NVMe personalizado de 512 GB Ampliable: soporte NVMe, soporte de disco duro externo USB 3.2

soporte NVMe, soporte de disco duro externo USB 3.2 Salida de video: HDMI 2.1

HDMI 2.1 Salida de audio: Dolby Atmos

Dolby Atmos Conectividad: 3x USB 3.1

3x USB 3.1 Redes: 1x Gigabit Ethernet, 802.11ac Wi-Fi

1x Gigabit Ethernet, 802.11ac Wi-Fi Dimensiones: 65 mm x 275 mm x 151 mm

La Xbox Series X incluye una cantidad considerable de hardware y potencia de juego en un paquete pequeño, que ofrece juegos de 1440p a 120 fps.

Al igual que la PlayStation 5 Digital Edition, la Xbox Series S no incluye una unidad óptica. Pero donde la PS5 Digital Edition coincide con el resto del hardware, la Xbox Series S apunta firmemente a un mercado secundario de jugadores que no necesitan ni quieren jugar en 4K.

¿No estás seguro de cuál es la nueva Xbox adecuada para ti? Echa un vistazo a las preguntas que debe hacer antes de comprar un Xbox Serie X .

Controladores Y Compatibilidad Con Versiones Anteriores

Las especificaciones de hardware no son lo único importante a considerar. Una de las grandes preguntas para cualquier nueva generación de consolas es la compatibilidad con versiones anteriores. Es decir, ¿funcionarán los juegos y el hardware periférico de la generación anterior (en este caso, la PlayStation 4 y Xbox One) con la nueva?

La respuesta no es tan sencilla como cabría esperar.

Los cambios importantes de hardware también suelen implicar cambios importantes en la programación. Por ejemplo, cuando la PlayStation 4 llegó a los mercados en 2013, hubo una protesta cuando surgió que la nueva consola no era compatible con los discos de PS3. Sony rectificó la situación digitalmente, agregando juegos de PS3 al servicio de transmisión de juegos PlayStation Now, pero con un costo adicional para el usuario.

De todos modos, basta de viejas consolas. ¿Xbox Series X y PlayStation 5 son compatibles con versiones anteriores?

Compatibilidad Con Versiones Anteriores De PlayStation 5

En una palabra, sí. La "inmensa mayoría" de sus discos de PlayStation 4 seguirá funcionando con la PlayStation 5. De hecho, la lista de juegos de PS4 que no funcionarán con la PS5 es corta:

DWVR

Afro Samurai 2 La venganza de Kuma Volumen Uno

TT Isla de Man - Ride on the Edge 2

¡Simplemente trata con ello!

Shadow Complex Remastered

Robinson: el viaje

Cantamos

Hitman Go: Edición definitiva

Shadwen

Joe's Diner

La PlayStation 5 también tiene algunos trucos ingeniosos para juegos compatibles con versiones anteriores. Por ejemplo, algunos juegos recibirán una mejora de rendimiento a través de Game Boost, que principalmente permite que los juegos se ejecuten a una velocidad de cuadro más alta que la versión de PS4. Los juegos de PlayStation 4 también utilizarán el nuevo menú Crear de PlayStation 5, en lugar del antiguo menú Compartir.

El servicio de suscripción de juegos de Sony, PlayStation Now, también ofrecerá juegos compatibles con versiones anteriores. El servicio de suscripción de PS Now brinda acceso a cientos de juegos de PS4, PS3 y PS2, sin tener que buscar un disco (¡eso no funcionará de todos modos!).

Mejor aún, PS Now está disponible en tu PC , lo que te permite acceder a tus juegos desde casi cualquier lugar.

Los controladores son la otra cosa a considerar. Tus controladores DualShock 4 solo funcionarán con juegos de PlayStation 4 . Cuando inicie un juego de PlayStation 5, deberá cambiar a un controlador PS5 DualSense (que puede usar con los juegos de PlayStation 4).

Compatibilidad Con Versiones Anteriores De Xbox Series X

La Xbox Series X también ofrece una amplia compatibilidad con versiones anteriores de Xbox. Todos los juegos de la generación Xbox One funcionarán con la Xbox Series X. Pero como una ventaja adicional para los jugadores de Xbox, la Xbox Series X también arrancará juegos de la Xbox 360 e incluso de la Xbox original.

Con 568 juegos de Xbox 360 y 39 más de la biblioteca original de Xbox, Xbox Series X ofrece una amplia compatibilidad con versiones anteriores para su colección.

También tiene la opción de usar Xbox Game Pass para obtener compatibilidad con versiones anteriores. Xbox Game Pass, como PlayStation Now de Sony, incluye una amplia gama de juegos antiguos e independientes que puedes descargar y jugar sin un disco. Al igual que PS Now, Xbox Game Pass está disponible para PC.

Mejor aún, no hay restricciones de control en Xbox Series X. Puede usar sus nuevos controladores Xbox Series X con juegos antiguos o usar su controlador Xbox 360 o Xbox One con juegos nuevos.

¿La PS5 O Xbox Series X Tienen Mejores Especificaciones?

Sobre el papel, la Xbox Series X tiene mejores especificaciones que la PlayStation 5. Dicho esto, no hay mucho en ella.

Las diferencias entre las CPU AMD Zen 2 personalizadas son marginales, mientras que ambas consolas llegan con 16 GB de RAM GDDR6. Incluso la especificación en papel que podría inclinar la Xbox Series X hacia adelante (la velocidad de reloj de la GPU y TFLOPS) no es lo que parece cuando se considera el ancho de banda de memoria relativo para cada bit de hardware.

Solo el tiempo dirá qué consola gana en términos de especificaciones, ya que los jugadores comparan el rendimiento similar en todas las plataformas.