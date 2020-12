Android TV Box: ¿Qué son y qué pueden hacer?

¿Es Android TV mejor que la televisión por satélite, por aire o por cable? Esto es lo que necesita saber sobre las Android TV Box.

Las Android TV Box son enormemente populares. Son excelentes para cortadores de cables, personas que desean mejorar las capacidades inteligentes de su televisor, cualquiera que use Kodi y Plex para administrar sus propios medios, personas que viajan mucho y más.

Pero, ¿qué es una Android TV Box? ¿Qué características tienen los decodificadores de Android? ¿Y quién debería comprar una Android TV Box?

Te puede interesar: ¿Qué es una TV Box y cómo funciona?

¿Qué Es Una TV Box De Android?

Un dispositivo Android TV es un decodificador o un dongle que se conecta a su televisor. Puede usar el TV Box para ver aplicaciones de video a pedido, sitios de videos y programas de televisión en red.

"Android TV Box" no es un término estrictamente definido. Vienen en muchas formas y tamaños diferentes y pueden tener capacidades muy diferentes. Lo único que todos tienen en común es su capacidad para ejecutar el sistema operativo Android TV.

¿Qué Es El Sistema Operativo Android TV?

Android TV es la versión del sistema operativo Android que está específicamente diseñada para funcionar en televisores. Ha existido desde mediados de 2014 cuando reemplazó al ahora desaparecido Google TV.

Al igual que la versión móvil de Android, el sistema operativo Android TV está muy fragmentado. Muchos fabricantes de Android TV Box han modificado el sistema operativo para satisfacer sus propios caprichos y requisitos. Incluso el sistema operativo Fire TV de Amazon es una versión muy modificada del sistema operativo Android TV.

Y al igual que la versión móvil, hay muchos lanzamientos diferentes en circulación debido a ciclos de actualización erráticos. Google lanza regularmente nuevas versiones, pero pueden tardar mucho tiempo, en algunos casos años, en filtrarse a todos los dispositivos a través de las actualizaciones inalámbricas del fabricante.

El sistema operativo Android TV también se encuentra integrado en televisores inteligentes. En varias ocasiones, Sharp, Sony, Philips e Hisense han utilizado el sistema operativo Android TV para alimentar las capacidades inteligentes de sus televisores.

Por último, Android TV OS es el backend más común para las TV Box Kodi. Para aquellos que no lo saben, un Kodi Box es un decodificador que se inicia directamente en la aplicación Kodi. Y no, no se preocupe, las TV Box Kodi no le causarán problemas con la ley.

Cómo Encontrar Contenido En TV Box de Android

A pesar de usar el apodo de Android, la interfaz en las TV Box de Android se parece poco a su contraparte de teléfono inteligente.

Sus aplicaciones se muestran en cintas desplazables por la pantalla. En la mayoría de las TV Box de Android, puede configurar sus favoritos, así como ver el contenido recomendado de sus aplicaciones en cintas adicionales más abajo en la pantalla. Las TV Box Android no admiten widgets.

¿Qué Puedes Ver En Android TV?

Los usuarios de Android TV tienen acceso a Google Play Store. Sin embargo, no es Google Play Store a lo que estará acostumbrado si es un usuario de un dispositivo móvil Android.

La lista de aplicaciones disponibles está muy modificada. Un desarrollador de aplicaciones debe hacer que su software sea compatible con Android TV para que aparezca en la versión de TV de la tienda. Eso significa que muchas aplicaciones de desarrolladores más pequeños no están disponibles.

No obstante, todas las aplicaciones que esperaría encontrar están presentes. Puede descargar y ver Netflix, Hulu, Amazon Prime Video, Crackle, YouTube, HBO Go, NBC, ABC, BBC iPlayer, MLB.TV y mucho más. Algunas de las aplicaciones enfrentan restricciones geográficas. Use un proveedor de VPN de alta calidad como ExpressVPN o CyberGhost para obtener alrededor de los bloques.

Sin embargo, aunque Google Play Store es más pequeño que la versión móvil, las TV Box de Android te permiten descargar aplicaciones . Significa que puede tomar el archivo APK de cualquier aplicación que desee ejecutar en su TV Box e instalarlo.

Solo tenga en cuenta que las aplicaciones descargadas pueden no ser compatibles con su control remoto. La solución simple es descargar una aplicación remota de Android TV para su teléfono inteligente; te permiten usar tu dedo como cursor del mouse.

¿Hay Otro Contenido Disponible En Las TV Box De Android?

Android TV no se trata solo de ver videos. Hay aplicaciones de música como Spotify y Pandora, reproductores de video como VLC y varias aplicaciones de utilidad como exploradores de archivos y lanzadores de aplicaciones de descarga lateral.

Sin embargo, la forma más destacada de contenido alternativo en Android TV son los juegos. Algunas TV Box Android, en particular, Nvidia Shield, incluso ofrecen tiendas de aplicaciones alternativas donde puedes descargar y ejecutar juegos tan diversos como Grand Theft Auto y Sonic the Hedgehog.

¿Qué Otras Características Tienen Las TV Box Android?

Aquí es donde comienza a ponerse turbio. Los diferentes diseñadores de decodificadores de Android TV han incorporado características diferentes en sus productos.

Algunas de las características que puede encontrar en las TV Box de Android incluyen:

Compatibilidad Con Chromecast Integrado

Puede transmitir directamente desde tu teléfono, tableta o navegador Chrome de escritorio directamente a su televisor.

Asistente De Google

Los productos de gama media y alta ofrecen cada vez más la integración del Asistente de Google. A veces, eso es en forma de decodificadores que siempre escuchan. Otras veces, debe activar el asistente a través del control remoto de su TV Box Android.

Puertos Adicionales

Una vez más, la situación varía considerablemente de un dispositivo a otro. Dependiendo del fabricante, puede encontrar puertos USB, ranuras para tarjetas SD y puertos Ethernet para una conexión a Internet por cable.

Puede utilizar los puertos USB para conectar teclados, ratones, controladores de juegos y otros periféricos.

Bluetooth

Si su TV Box de Android está habilitada para Bluetooth, puede usar la conexión para conectarla con su teléfono, teclado, computadora portátil u otro dispositivo.

¿Quién Debería Comprar Un Decodificador De Android?

Android TV es mi sistema operativo preferido de Smart TV. He usado Roku, Amazon Fire TV y varios sistemas operativos alternativos de televisores inteligentes, y sigo volviendo a la opción de Android. Si le gusta la personalización, la flexibilidad y la integración con otras aplicaciones y servicios de Google, es muy recomendable.

Dada la amplia variedad de precios, puede instalar fácilmente un decodificador de Android TV premium en su televisor principal y luego usar dongles de Android TV más baratos en otros televisores de su hogar, obteniendo así una experiencia de usuario consistente en toda su casa por un precio razonable.

Los usuarios de Apple pueden querer mantenerse alejados. Como era de esperar, Android TV no funciona bien con el conjunto de aplicaciones de Apple.