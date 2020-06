¿Es 5G seguro o peligroso? Aquí está todo lo que necesitas saber

Los teléfonos inteligentes han cambiado la forma en que interactuamos con Internet. Nuestras redes celulares han evolucionado a lo largo de los años para mantenerse al día con nuestra creciente demanda, y 5G es la última versión del Internet móvil.

Ahora que las redes 5G están en línea, se ha especulado mucho sobre la seguridad de la tecnología. Es posible que incluso haya escuchado algunas afirmaciones. Entonces, es hora de saber, ¿es seguro 5G?

¿Qué es el 5G?

En la mayoría de los hogares, las conexiones a Internet generalmente se realizan a través de Wi-Fi. Esto es común en las oficinas e incluso en cafeterías y espacios públicos como centros comerciales. Fuera de esas áreas, las redes celulares operadas por proveedores y nos conectan a Internet.





Ha habido desarrollos tecnológicos para mejorar la velocidad, confiabilidad y cobertura de internet móvil para soportar el aumento de dispositivos conectados a internet. Uno de los desarrollos más importantes se produjo en forma de 4G y LTE, lo que nos permitió usar nuestros teléfonos inteligentes para transmitir música, hacer videollamadas e incluso ver Netflix mientras viaja.





El 5G representa la evolución de las redes celulares para manejar la creciente afluencia de dispositivos. La tecnología promete velocidades similares a la de la banda ancha mientras está fuera de casa, así como también es compatible con el futuro de los dispositivos de Internet de las cosas (IoT). Sin embargo, estos son solo los titulares; Hay muchas maneras en que el 5G hará que Internet móvil sea más rápido .

¿Es peligroso el 5G?

En 2019, hubo un debate público sobre si Huawei debería poder operar redes 5G. Esto puede haberle preocupado si el 5G es un riesgo de seguridad. También es posible que haya escuchado sobre algunas de las preocupaciones de salud planteadas en la red. Durante esta pandemia del COVID-19, Al 5G se le ha implicado erróneamente en la propagación de esta enfermedad.





Hay algunas afirmaciones extremas sobre el impacto en la salud de las redes y tecnologías 5G. Sin embargo, a pesar de la cobertura mediática de tales afirmaciones, no hay evidencia que sugiera que el 5G es peligroso para tu salud. Como señaló el New York Times , muchos de los mismos problemas se plantearon también sobre el 4G.





De manera similar a esas tecnologías más antiguas, no hay evidencia de que las redes 5G sean peligrosas. Los estudios iniciales han demostrado que las cantidades de radiación generadas por las torres celulares 5G y los teléfonos inteligentes 5G están muy por debajo de los límites de seguridad oficiales.





En marzo de 2020, The Guardian relató declaraciones de la Comisión Internacional de Protección contra la Radiación No Ionizante (ICNIRP), señalando que 5G es seguro, mientras que el riesgo planteado no es diferente de otras redes inalámbricas.





Sin embargo, es razonable ser cauteloso, después de todo, la ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia. Es por eso que los gobiernos de todo el mundo mantienen la situación bajo revisión.





Una complicación es que los estudios científicos producen resultados diferentes entre sí. El estudio A puede no mostrar un impacto negativo, mientras que el estudio B muestra un pequeño impacto posible. En este ejemplo, el Estudio A no se informaría ampliamente, no es muy interesante decir que no sucedió nada, pero es probable que el Estudio B reciba una buena cantidad de cobertura de los medios.

El método científico

El método científico existe para tratar con resultados inconsistentes. Este es un método de investigación utilizado por los investigadores, donde los datos se observan sin sesgos ni suposiciones, tanto como sea posible. En este escenario, alguien tiene una pregunta y comienza a tratar de responderla desarrollando una prueba y generando datos.





Los investigadores luego sacan conclusiones de los datos. Una vez redactado, el estudio es revisado por pares y, si se encuentra sin errores, será aceptado en una revista científica para su publicación. Esto permite el escrutinio público del estudio y las conclusiones que se extrajeron de él.





Otros científicos pueden hacer la misma pregunta o una similar, pero tienen un método diferente de prueba. Es probable que esto también dé resultados diferentes. Debido a esto, podría haber una situación en la que dos estudios, que examinen ampliamente el mismo tema, den resultados diferentes.





Para combatir esto, los científicos y los gobiernos buscan el consenso sobre un tema determinado. Sin embargo, un acuerdo puede ser difícil de lograr. Por ejemplo, dos artículos de opinión en Scientific American expusieron puntos de vista diferentes sobre la seguridad de 5G.





Publicado primero, un artículo de Joel M. Moscowitz argumenta que 5G no es seguro. Al mismo tiempo, un artículo de seguimiento de David Robert Grimes sostiene que la idealogía personal y los estudios de baja calidad guían el argumento de Moscowitz.

¿Es seguro el 5G?

El regulador británico de telecomunicaciones, Ofcom, realizó uno de los primeros estudios del país en redes 5G. Tomaron medidas en 16 ubicaciones en 10 ciudades del Reino Unido. Según lo informado por la BBC , sus resultados mostraron que la salida máxima de radiación fue del 0.039 por ciento de los límites de seguridad oficiales.





El consenso científico se basa en los datos que tenemos actualmente. Entonces, por supuesto, esto puede cambiar en el futuro.





Los estudios sobre 5G son actualmente limitados ya que la tecnología aún se está implementando. También hay un bajo número de usuarios y teléfonos compatibles. A medida que el 5G esté ampliamente disponible, habrá más oportunidades para estudios y, lo que es más importante, investigación a largo plazo sobre tecnologías inalámbricas.

Redes Inalámbricas y Cáncer

Una de las afirmaciones de larga data sobre la nueva red es que 5G puede causar cáncer, por lo que vale la pena echarle un vistazo a esta afirmación en particular.





El cáncer es el crecimiento incontrolable de las células de nuestro cuerpo. Nuestro ADN contiene instrucciones sobre cómo debe comportarse la célula y también controlar el crecimiento de la célula. Si hay un cambio, o mutación, en estas estructuras, entonces las instrucciones se vuelven incorrectas, lo que lleva a un crecimiento anormal y la multiplicación de las células.





La radiación puede dañar las células y provocar estas mutaciones. Existen múltiples tipos y fortalezas de radiación. Si la radiación tiene suficiente energía, puede interactuar con los átomos y separar los electrones. Esta es una radiación ionizante y se considera la más peligrosa para los humanos. A pesar del daño que puede causar, la radiación ionizante también se usa en el tratamiento de radioterapia contra el cáncer.





La radiación no ionizante de baja energía no puede interactuar con los átomos y, como resultado, con nuestras células. Las tecnologías inalámbricas, como Wi-Fi, radio y LTE, entran en esta categoría. Eso también es cierto para el 5G. Sin embargo, desde la introducción de los teléfonos móviles en la década de 1990, ha habido sugerencias de que la radiación no ionizante emitida por estos dispositivos inalámbricos puede dañarnos.

¿5G causa cáncer?

La guía de 2014 de la Organización Mundial de la Salud (OMS) establece que “… se ha realizado un gran número de estudios en las últimas dos décadas para evaluar si los teléfonos móviles representan un riesgo potencial para la salud. Hasta la fecha, no se han establecido efectos adversos para la salud como causados ​​por el uso del teléfono móvil ".





Si bien este tipo de radiación de no ionización puede no causar mutaciones directamente, también se han realizado estudios sobre los otros efectos de la radiación de radiofrecuencia inalámbrica. Por ejemplo, esta radiación de radiofrecuencia de baja energía puede causar aumentos de temperatura. Sin embargo, las investigaciones sobre este efecto también han demostrado que no hay impactos en su salud como resultado.





Tal fue el caso en Australia. Según lo informado por ZDNet , los operadores de red descubrieron que las redes 5G no eran más dañinas que otros artículos domésticos como monitores para bebés y microondas.

¿5G es el futuro?

Si bien vale la pena ser cauteloso con las nuevas tecnologías, no hay evidencia que sugiera que 5G sea más peligroso que 4G, Wi-Fi o cualquier otro sistema inalámbrico existente. Incluso entonces, el impacto de tales redes es discutible, ya que la mayoría de los estudios concluyen que no hay pruebas suficientes para informarlos como inseguros.





Si está listo para sumergirse en la red móvil del futuro, necesitará un teléfono que lo admita.