Consejos para comprar una computadora portatil

computadora portátil según su presupuesto y aún así satisfacer sus necesidades. En este artículo, le daremos algunos consejos que puede usar para comprar la mejor computadora portátil Si eres un estudiante universitario, es posible que tengas un poco de ingresos por disposición. Por lo tanto, no puede obtener una computadora portátil de alta gama. Entonces, lo que debe hacer es comprar unasegún su presupuesto y aún así satisfacer sus necesidades. En este artículo, le daremos algunos consejos que puede usar parapara sus clases universitarias en línea.

1. Buen procesador para la computadora portatil

Al igual que una computadora de escritorio, el procesador o la CPU es el cerebro de una computadora portátil. Si está comenzando, puede consultar una CPU Intel Core i7. Sin embargo, si puede gastar un poco más, puede obtener algo mejor. ''

Por ejemplo, si tu presupuesto supera los $ 750, puede obtener un i5 de quinta generación. Por un presupuesto limitado, un i7 puede funcionar muy bien.

2. Almacenamiento SSD para la laptop

Si está familiarizado con los SSD, ya sabe lo rápido que son, especialmente en comparación con los HDD. Además, ofrecen un mayor nivel de fiabilidad. Principalmente, SSD es la última tecnología. Estos dispositivos consumen menos energía y no se calientan rápidamente.

Por lo tanto, si desea mantener su computadora fresca, es posible que desee comprar una computadora portátil que viene con un SSD. Pueden costar un poco más pero valen el precio extra.

3. RAM

Para obtener la mejor eficacia, debe tener una combinación de RAM y SSD junto con un procesador rápido. Idealmente, su dispositivo debe tener un mínimo de 8 GB de memoria. Esto es importante si desea que su máquina funcione rápidamente.

En otras palabras, 8 GB de RAM son suficientes, 16 GB son geniales y 32 GB son más que suficientes. Aunque apenas usará 32 GB de RAM, estará seguro si instala 32 GB de RAM.

Si eres un estudiante de ciencias de la computación, fotógrafo o arquitecto, debes tener al menos 16 GB de RAM.

Es importante tener en cuenta que la mayoría de las computadoras portátiles actuales tienen múltiples ranuras para RAM. Por lo tanto, puede actualizar su RAM tan pronto como necesite más memoria. Todo se reduce a sus necesidades. Por lo tanto, si no puede actualizar ahora, no hay nada de qué preocuparse. Puede hacerlo más tarde cuando tenga más dinero.

4. Duración de la batería

No tiene que estar físicamente allí en el aula si quiere asistir a clases en línea. Por lo tanto, no necesita una computadora portátil con una mayor duración de la batería. Dado que la duración de la batería no será una consideración importante, puede obtener una máquina que viene con una duración promedio de la batería.

Lo que debe hacer es obtener una computadora portátil que pueda brindarle al menos 3 horas de respaldo. Tres horas serán más que suficientes si quieres asistir a clases en línea o ver conferencias grabadas en el parque.

En resumen, estos son algunos consejos que puede considerar al comprar una computadora portátil para sus clases en línea. Solo asegúrese de tener en cuenta todas estas características cuando busque la mejor computadora portátil para satisfacer sus necesidades.